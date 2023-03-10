В парламенте Грузии заявили, что в страну приехали сражавшиеся на Украине сторонники Саакашвили

В парламенте Грузии заявили, что в страну приехали «воевавшие» на Украине сторонники Саакашвили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что в страну прибыли сражавшиеся на Украине сторонники бывшего президента страны Михаила Саакашвили для того, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию.

«Есть информация, что определенная группа молодежи готовится к тому, чтобы как-то помешать развитию этих политических процессов», - заявил политик.

Вольский уточнил, что речь идет о команде, которую сегодня возглавляет Леван Хабеишвили, и к этому, по его словам, добавилась «определенная группа сторонников Саакашвили», которая прибыла из Украины. Как он заявил, речь идет о бойцах, «которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс».

Напомним, в минувшую среду, 7 марта, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о завершении времени, когда власти республики обслуживали иностранные интересы. Таким образом грузинский политик прокомментировал слова депутатов Европарламента, призывающих освободить Саакашвили, которого он назвал европейским «агентом», решившим незаконно приехать в страну, а также намеревался «устроить революцию».