В США рассказали подробности о телохранителе Зеленского, которого приняли за двойника президента Украины

Принятый за двойника Зеленского телохранитель раньше работал у Коломойского Фото: REUTERS

Телохранитель президента Украины Владимира Зеленского Максим Донец, которого приняли за двойника политика, работал раньше у украинского олигарха Игоря Коломойского, сообщают американские СМИ.

По информации Newsweek, глава службы безопасности украинского президента получил знаменитость и стал «секс-символом» в своей стране после того, как Зеленский попал в центр международного внимания. За двойника президента Украины Донца приняли в ходе визита его шефа в Соединенные Штаты, отмечает издание.

О жизни телохранителя Зеленского известно только то, что он, как и президент Украины, является уроженцем Кривого Рога, у него есть жена и сын. Журнал пишет, что Донец ранее работал телохранителем у Коломойского, «чье состояние и медиаимперия помогли Зеленскому добиться неожиданного успеха на выборах в 2019 году». По информации издания, телохранитель украинского лидера также участвует в обеспечении безопасности визитов иностранных лидеров.