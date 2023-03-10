Сильные снегопады в Британии привели к многокилометровым пробкам и перекрытию дорог Фото: REUTERS

Снегопады, а также низкие температуры из-за шторма «Лариса» в Великобритании привели к серьезным пробкам и перекрытию дорог. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что на автодороге M62, между городами Ливерпуль и Кингстон-апон-Халл, пробка растянулась примерно на 13 км, а часть машин находится на дороге свыше шести часов. Несколько дорог были просто перекрыты. Это коснулось Уэльса из-за чрезвычайно сложных условий вождения.

Метеорологическая служба Великобритании сообщила, что в пятницу, 10 марта, на Великобританию обрушится шторм «Лариса», который принесет порывы ветра до 80 км/ч.

Напомним, в конце января этого года сильные снегопады, которые обрушились на Японию, привели к гибели по меньшей мере одного человека, были также пострадавшие. Кроме того, осадки привели к отключениям электроэнергии.