РБК: ОАЭ и Иран названы альтернативой Турции для поставок санкционных грузов в Россию Фото: pixabay.com

Российский бизнес присматривает альтернативные маршруты транзита санкционных товаров через параллельный импорт, и пока что главными претендентами являются Объединённые Арабские Эмираты и Иран. Об этом пишет РБК, ссылаясь на ряд специалистов в области международной торговли.

Так, многие эксперты сходятся в мнении, что самым выгодным и простым будет обустройство параллельного импорта из ОАЭ, с заездом в Иран. Также предполагается возможность поставок через страны СНГ, однако это может уже серьёзнее повлиять и на время доставки, и на стоимость товаров. Такое мнение высказали, например, глава сектора западных закупок STALOGISTIC Алеся Литвиненко и руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко.

По словам других специалистов, многие российские предприниматели столкнулись с тем, что турецкая таможня блокирует грузы с санкционными кодами ТН ВЭД, хотя товары турецкого происхождения спокойно проезжают в Россию. Анкара ситуацию не комментирует.

Ранее KP.RU сообщал о том, что ряд иностранных посредников, выступавших транзитными пунктами для санкционных товаров в Россию, отказались поставлять в РФ продукцию компании Apple.

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