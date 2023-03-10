Посольство России в Анкаре выясняет причину остановки транзита товаров через Турцию Фото: Shutterstock

Посольство России в Анкаре связалось с властями Турции для выяснения причин остановки транзита части товаров в РФ, сообщили в дипломатическом представительстве.

«В настоящее время посольство и торгпредство ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплеки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний», – рассказали в дипмиссии «Известиям».

Как отметили в посольстве, российская сторона надеется на решение проблемы в ближайшее время.

Ранее стало известно, что таможенные органы Турции начали блокировать оформление транзита некоторых товаров в Россию. Речь идет о санкционной продукции, отправляющейся в РФ по параллельному импорту.

Тем временем РБК сообщает, что альтернативными маршрутами транзита товаров в Россию могут стать Объединенные Арабские Эмираты и Иран. Многие эксперты считают самым выгодным и простым параллельный импорт из ОАЭ с заездом в Иран. Также не исключается возможность поставок через страны СНГ, однако это может серьезно повлиять и на время доставки, и на стоимость товаров.

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