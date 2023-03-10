На саммите G20 Лавров обсудил с Блинкеном ДСНВ и ситуацию на Украине

Глава МИД РФ рассказал о встрече с Энтони Блинкеном в Индии Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о короткой встрече с Госсекретарем США Энтони Блинкеном на прошедшем в Индии саммите МИД G20. По словам министра, они обсудили вопрос стратегической стабильности в контексте выхода России из договора СНВ и ситуацию на Украине.

Министр отметил, что обе стороны уже сделали сообщения о темах встречи, другие темы на встрече не обсуждались. По словам Лаврова, за 10-минутную встречу он услышал уже неоднократно озвученную позицию США по вопросам стратегической стабильности.

Лавров отметил, что шаг России по выходу из ДНСВ имеет вынужденный характер, а о причинах такого решения подробно объяснил Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

Также глава МИД отметил, что разговор был конструктивным и без лишних эмоций, они пожали друг другу руки и при встрече, и после завершения беседы. Лавров отметил странность того, сколько внимания уделяется этой встрече. По словам Лаврова, это “лишний раз показывает, как низко мы все пали в нашей многосторонней дипломатии”. Отдельно глава МИД подчеркнул, что именно США “обрубили все каналы диалога”. Тем не менее саму встречу Лавров назвал “абсолютно цивилизованным разговором”.

Сайт KP.RU ранее приводил слова Госсекретаря США Энтони Блинкена об этой встрече.

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