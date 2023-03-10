Минобороны России подозревает США в организации вспышки Эболы в Африке, фото: ДримТрейд

Российские военные подозревают, что за вспышкой вируса Эболы, вновь пронёсшейся по Африке в 2022 году, могут стоять американские спецслужбы. Об этом в пятницу, 10 марта, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Выступая на брифинге, посвящённом деятельности Соединённых Штатов Америки в военно-биологической сфере, Кириллов заявил о том, что у его военного ведомства есть все основания полагать, что вирус Эболы был нарочно внедрён в африканские страны в 2022 году.

Напомним, лихорадка Эбола отличается особой летальностью, и крайне быстро мутирует, что затрудняет производство лекарственных препаратов. Смертность от этой болезни составляет, в среднем, 50 %.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в 2022 году в Африке возникла новая вспышка вируса Эболы, который отличался крайней степенью мутации, по сравнению с предшествующими вспышками.

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