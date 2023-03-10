Один человек ранен при обстреле ВСУ села Ясные Зори под Белгородом

Один человек ранен при обстреле ВСУ села под Белгородом Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В селе Ясные Зори Белгородской области в результате обстрела Вооруженными силами Украины пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрелом ВСУ находится село Ясные Зори Белгородского района. По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с ранением руки. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, уточнил Гладков, один из снарядов повредил ангар на территории сельхозяйственного предприятия. На месте обстрела работают аварийные и оперативные службы, добавил глава региона.

Напомним, в конце февраля, под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области. В результате происшествия пострадали два человека.

Напомним, в понедельник, 6 марта, в Новооскольском районе Белгородской области система противовоздушной обороны сбила три ракеты. В результате атаки ВСУ пострадал 47-летний мужчина, которому помогли сотрудники взвода ДПС, ставшие свидетелями происшествия. Полицейские оперативно передали в дежурную часть информацию о предполагаемом месте падения обломков ракеты и выдвинулись к нему.

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