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НовостиПроисшествия10 марта 2023 13:13

Один человек ранен при обстреле ВСУ села Ясные Зори под Белгородом

Мужчина получил ранение руки
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Один человек ранен при обстреле ВСУ села под Белгородом

Один человек ранен при обстреле ВСУ села под Белгородом

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В селе Ясные Зори Белгородской области в результате обстрела Вооруженными силами Украины пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрелом ВСУ находится село Ясные Зори Белгородского района. По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с ранением руки. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, уточнил Гладков, один из снарядов повредил ангар на территории сельхозяйственного предприятия. На месте обстрела работают аварийные и оперативные службы, добавил глава региона.

Напомним, в конце февраля, под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области. В результате происшествия пострадали два человека.

Напомним, в понедельник, 6 марта, в Новооскольском районе Белгородской области система противовоздушной обороны сбила три ракеты. В результате атаки ВСУ пострадал 47-летний мужчина, которому помогли сотрудники взвода ДПС, ставшие свидетелями происшествия. Полицейские оперативно передали в дежурную часть информацию о предполагаемом месте падения обломков ракеты и выдвинулись к нему.

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