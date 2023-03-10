Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису Last.fm Фото: REUTERS

Роскомнадзор принял решение ограничить доступ на территории России к музыкальному сервису Last.fm, из-за того что там распространялась недостоверная информация, включающая в себя, в том числе, фейки про российскую армию. Об этом в ведомстве сообщили изданию РИА Новости.

Как отметили специалисты Роскомнадзора, начиная с января 2023 года ведомство направляло руководству музыкального сервиса запросы об устранении выявленных нарушений, однако там решили проигнорировать предупреждения регулятора. За этим последовали логичные санкции, в виде ограничения доступа к Last.fm.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Роскомнадзор заблокировал доступ к популярному фотобанку Shutterstock, так как там распространялись деструктивные фотоматериалы. Если точнее, то речь идёт о фотографиях, пропагандирующих суицидальные настроения, а также пронаркотический контент. Доступ вернут, если сайт удалит запрещённые в России материалы.