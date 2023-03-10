Bloomberg: Турция запретила транзит санкционных товаров в Россию с 1 марта 2023

Турция запретила транзит санкционных товаров в Россию с 1 марта 2023 Фото: pixabay.com

Власти Турции запретили транзит санкционных товаров в Россию с начала этого месяца, рассказал высокопоставленный турецкий чиновник.

Как передает Bloomberg, запрет связан с давлением со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов, убеждающих поддержать санкции против России. Отмечается, что за последний год Турция экспортировала в РФ товаров на 9,3 миллиарда долларов, тогда как в 2021 году объем поставок составил 5,8 миллиарда.

Ранее стало известно, что таможенные органы Турции начали блокировать оформление транзита некоторых товаров в Россию. Речь идет о санкционной продукции, отправляющейся в РФ по параллельному импорту.

Тем временем посольство России в Анкаре связалось с властями Турции для выяснения причин остановки транзита части товаров в РФ.

Напомним, по мнению экспертов, альтернативными маршрутами транзита товаров в Россию могут стать Объединенные Арабские Эмираты и Иран. Многие из них считают самым выгодным и простым параллельный импорт из ОАЭ с заездом в Иран. Также не исключается возможность поставок через страны СНГ, однако это может серьезно повлиять и на время доставки, и на стоимость товаров.