Зеленский заявил, что Украина не причастна к подрывам «Северных потоков» Фото: REUTERS

Украина не причастна к терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», утверждает украинский президент Владимир Зеленский.

«Что касается «Северного потока», то мы не имеем к этому никакого отношения. Украинцы точно этого не делали», – заявил политик на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

Как предполагает Зеленский, публикации в СМИ о причастности Украины к взрывам на трубопроводах сделаны с целью замедления поставок вооружений Киеву.

Напомним, на этой неделе газета New York Times заявила, что, по мнению конгрессменов США, теракт на газопроводах был организован некой проукраинской группировкой.

Позже сообщалось, что ЦРУ летом 2022 года направило спецслужбам Германии информацию о том, что трое украинских граждан могут готовиться к диверсии на трубопроводе «Северный поток».

Как писал сайт KP.RU, в Кремле сомневаются, что к подрывам газопроводов могли быть причастны «проукраинские личности».