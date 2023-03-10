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НовостиВ мире10 марта 2023 15:34

Власти Белоруссии призывают на военную службу офицеров запаса

Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко
Сергей КУДРИН
Власти Белоруссии призывают на военную службу офицеров запаса

Власти Белоруссии призывают на военную службу офицеров запаса

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому офицеры, пребывающие в запасе, обязаны явиться для прохождения воинской службы. Всего документ затрагивает 250 человек, о чём сообщает пресс-служба главы государства.

Известно, что указ был подписан 10 марта 2023 года. Призвать в вооружённые силы Белоруссии предполагается 230 мужчин в возрасте до 27 лет, и 20 человек, имеющих звание офицеров, и находящихся в запасе. Они должны пройти обучение по соответствующим программам на военных факультетах или кафедрах.

Также в пресс-службе президента Белоруссии подчеркнули, что данное мероприятие проводится в стране каждый год, и является плановым. Благодаря этим мерам повышается укомплектованность белорусской армии, а также качество мобилизационного резерва.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Доме правительства Белоруссии сегодня, 10 марта, проходит большое заседание, во главе с президентом Александром Лукашенко.