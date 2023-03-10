Власти Белоруссии призывают на военную службу офицеров запаса Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому офицеры, пребывающие в запасе, обязаны явиться для прохождения воинской службы. Всего документ затрагивает 250 человек, о чём сообщает пресс-служба главы государства.

Известно, что указ был подписан 10 марта 2023 года. Призвать в вооружённые силы Белоруссии предполагается 230 мужчин в возрасте до 27 лет, и 20 человек, имеющих звание офицеров, и находящихся в запасе. Они должны пройти обучение по соответствующим программам на военных факультетах или кафедрах.

Также в пресс-службе президента Белоруссии подчеркнули, что данное мероприятие проводится в стране каждый год, и является плановым. Благодаря этим мерам повышается укомплектованность белорусской армии, а также качество мобилизационного резерва.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Доме правительства Белоруссии сегодня, 10 марта, проходит большое заседание, во главе с президентом Александром Лукашенко.