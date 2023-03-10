Зеленский пожаловался, что некоторые страны ЕС помогают Киеву “для галочки”

Зеленский обвинил некоторые страны ЕС в имитации поддержки Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта 2023 года на пресс-конференции с премьером Финляндии в Киеве заявил, что некоторые страны Запада помогают Украине только "для галочки". По его словам, эти страны наращивают товарооборот с Россией, обходя западные санкции, при этом зарабатывая миллиарды долларов.

Зеленский считает, что эти страны значительно увеличили товарооборот с Россией по сравнению с периодом до начала спецоперации на Украине, но конкретные государства называть не стал.

Президент Украины часто выступает с критикой европейских стран, сайт KP.RU ранее рассказывал, как Зеленский критиковал десятый пакет санкций и призывал усилить давление на Россию.

Напомним, ранее президент Зеленский прокомментировал недавние заявления американских СМИ о причастности некой “проукраинской группировки” к диверсии на российских газопроводах “Северные потоки”. По словам политика, Украина не причастна к данному инциденту.