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НовостиВ мире10 марта 2023 16:03

Зеленский пожаловался, что некоторые страны ЕС помогают Киеву “для галочки”

Зеленский заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО только делают вид, что поддерживают Украину
Сергей ЧИКОВ
Зеленский обвинил некоторые страны ЕС в имитации поддержки

Зеленский обвинил некоторые страны ЕС в имитации поддержки

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта 2023 года на пресс-конференции с премьером Финляндии в Киеве заявил, что некоторые страны Запада помогают Украине только "для галочки". По его словам, эти страны наращивают товарооборот с Россией, обходя западные санкции, при этом зарабатывая миллиарды долларов.

Зеленский считает, что эти страны значительно увеличили товарооборот с Россией по сравнению с периодом до начала спецоперации на Украине, но конкретные государства называть не стал.

Президент Украины часто выступает с критикой европейских стран, сайт KP.RU ранее рассказывал, как Зеленский критиковал десятый пакет санкций и призывал усилить давление на Россию.

Напомним, ранее президент Зеленский прокомментировал недавние заявления американских СМИ о причастности некой “проукраинской группировки” к диверсии на российских газопроводах “Северные потоки”. По словам политика, Украина не причастна к данному инциденту.