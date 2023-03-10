Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика10 марта 2023 15:59

Курс евро достиг 81 рубля впервые с 22 апреля 2022

Доллар вырос до 76,06 рубля
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Курс евро достиг 81 рубля впервые с 22 апреля Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Курс евро достиг 81 рубля впервые с 22 апреля Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся до 81 рубля впервые с 22 апреля прошлого года.

Согласно данным торгов, расчетами на «завтра» по состоянию на 18:18 по мск евро вырос на 75 копеек – до 81 рубля. Курс доллара поднялся на 21 копейку – до 76,06 рубля, юань прибавил 10 копеек и вырос до 10,96 рубля.

В начале февраля курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 77 рублей, что произошло впервые с 30 декабря 2022 года.

Как писал сайт KP.RU, Центральный банк России устанавливает официальные курсы рубля теперь еще к девяти иностранным валютам. В перечень дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.