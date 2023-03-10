Курс евро достиг 81 рубля впервые с 22 апреля 2022

Курс евро достиг 81 рубля впервые с 22 апреля Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся до 81 рубля впервые с 22 апреля прошлого года.

Согласно данным торгов, расчетами на «завтра» по состоянию на 18:18 по мск евро вырос на 75 копеек – до 81 рубля. Курс доллара поднялся на 21 копейку – до 76,06 рубля, юань прибавил 10 копеек и вырос до 10,96 рубля.

В начале февраля курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 77 рублей, что произошло впервые с 30 декабря 2022 года.

Как писал сайт KP.RU, Центральный банк России устанавливает официальные курсы рубля теперь еще к девяти иностранным валютам. В перечень дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.