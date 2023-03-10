Спикер ВС ВСУ Игнат: Комплексы Patriot всё ещё не прибыли на Украину, фото: EAST NEWS

Газета Financial Times ранее сообщила о том, что Киев уже получил одну из двух систем противоракетной обороны Patriot, которые Зеленскому пообещали Байден и Шольц. Однако спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг эти сообщения в эфире одного из местных телеканалов.

Игнат заявил о том, что сперва дезинформацию распространил министр обороны Польши, сообщив о доставленном ПРО Patriot на Украину, а теперь, мол, ещё и Financial Times занимаются тем же самым. Он отдельно подчеркнул, что обещанных комплексов украинские военные пока так и не увидели.

Ранее KP.RU сообщал о том, что британское издание Financial Times заявило о якобы доставленном ПРО Patriot войскам Киева. По заявлениям журналистов королевства, ВСУ якобы получили систему противоракетной обороны, но пока что ею не пользуются.