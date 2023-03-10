Умерла Ольга Катаева, советская и израильская актриса

Фото: Кадр из фильма «Тревожное воскресенье» (1983)

9 марта 2023 года, в возрасте 68 лет, скончалась знаменитая советская и израильская актриса Ольга Катаева. Она умерла в Иерусалиме, после долгой и тяжёлой болезни. Об этом сообщает «Взгляд-инфо», со ссылкой на коллег и друзей Катаевой.

Ольга Катаева родилась 9 сентября 1954 года в Борисоглебске, Воронежской области. С 1978 года служила на сцене Саратовского тюза, а в период с 1982 по 1992 годы работала актрисой в Саратовском академическом драматическом театре имени Карла Маркса.

Начиная с 1992 года Ольга Николаевна была педагогом театрального факультета Саратовской консерватории в мастерской народного артиста России Александра Галко, а затем работала в театре «АТХ». Она знаменита ролями Нины Заречной в «Чайке», Зойки в «Зойкиной квартире», Елены Турбины в «Белой гвардии» и многими другими. Самая известная роль Ольги Катаевой - сержант Кира Крылова в фильме «Тревожное воскресенье».

Ранее KP.RU сообщал о том, что 9 марта 2023 года скончался один из первых якутских режиссёров Геннадий Багынанов, после долгой болезни.