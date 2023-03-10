В РПЦ назвали «апогеем беззакония» требование к монахам Киево-Печерской лавры покинуть монастырь

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда Фото: Денис Рябцев

Требование к монахам Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания Киево-Печерской лавры стало «апогеем беззакония», считает глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Это решение – апогей беззакония. Беззакония, которое творится в отношении миллионов верующих украинцев на протяжении последних лет. Украинская православная церковь все это время подвергалась постоянно усиливающемуся давлению: учащались случаи захватов, поджогов и осквернений храмов, нападений на священнослужителей, звучали многочисленные угрозы», – написал он в Telegram.

По мнению представителя РПЦ, изгнание канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры будет навсегда будет вписано в историю антицерковных гонений. Легойда назвал этот инцидент безжалостным актом преследования, который будут помнить верующие во всем мире.

Как писал сайт KP.RU, Монахов Киево-Печерской лавры обязали покинуть здания монастыря до 29 марта 2023. Рабочая группа, созданная по указу президента Украины Владимира Зеленского, выявила нарушение монастырем договора по использованию госимущества.