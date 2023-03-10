В Госдуме рассказали о льготах на оплату коммуналки для участников СВО Фото: Александр КОЦ

Председатель комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов рассказал, предоставят ли участникам СВО льготы по коммуналке.

По словам парламентария, сейчас непосредственно в такой формулировке вопрос не обсуждается. Но на рассмотрении есть схожий проект, который все таки облегчит коммунальное бремя для семей мобилизованных.

- Законопроект об освобождении участников специальной военной операции от различный штрафов и пеней за несвоевременную уплату коммунальных услуг, - сказал депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Документ уже внесен на рассмотрение и, скорее всего, очень быстро будет согласован.

Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей сейчас могут воспользоваться стандартными льготами, предоставляемыми ветеранам боевых действий, однако российские власти продолжат работу по расширению мер поддержки, пишет ФАН.

А депутат Госдумы Василий Власов предложил сделать бесплатным проезд по платным трассам для ветеранов и инвалидов боевых действий. Свое письмо он направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева, сообщает RT.

А тем временем, даже на Западной Украине, далекой от боевых действий и традиционно настроенной против России, заговорили о мирных переговорах. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич объяснил в разговоре с «360», что затягивание конфликта играет против украинской власти.