Власти Канады запретили импортировать сталь и алюминий из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Канады объявило в пятницу, 10 марта 2023 года, о запрете на ввоз в страну российских железа, стали и алюминия, а также любых изделий, в которых присутствуют эти материалы. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Согласно тексту опубликованного документа, любому человеку, проживающему на территории Канады, а также любому канадцу за её пределами, запрещено не только ввозить российские сталь, алюминий и железо (а также товары из них), но и приобретать их для личного пользования, или просто вступать во владение таковыми.

При этом запрет распространяется исключительно на материалы и изделия из них, приобретённые у гражданина Российской Федерации, либо произведённые в России.

Ранее KP.RU сообщал о том, что после введения 10 пакета санкций против России, Турция начала задерживать на границе следующие в РФ по параллельному импорту санкционные товары.