Власти Абхазии перевели полицию в усиленный режим службы из-за протестов в Грузии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Абхазии Аслан Бжания провёл 10 марта 2023 года совещание с главой государственной службы охраны Дмитрием Дбар, и председателем службы госбезопасности Робертом Киут, по вопросам обеспечения внешней и внутренней безопасности. Об итогах встречи пишет пресс-служба главы государства.

Сообщается что, по решению президента, главам силовых ведомств поручено перевести все личные составы силовых структур Абхазии в усиленный режим службы. Причиной называют протестные движения, распространяющиеся в соседней Грузии.

Бжания отдельно отметил, что в связи с волнениями, происходящими в соседнем государстве, силовым ведомствам Абхазии предстоит решать широкий спектр вопросов и задач, посвящённых обеспечению внутренней и внешней безопасности.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в конце февраля Аслан Бжания встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, по вопросам о сотрудничестве в сфере туризма. Лукашенко заявил, что белорусы хотят отдыхать на море, и Абхазия прекрасно для этого подойдёт.