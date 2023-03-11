США и ЕС заявили о новых шагах по пресечению обхода антироссийских санкций третьими странами

Байден и фон дер Ляйен сделали заявление о противодействии обходу антироссийский санкций. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и Евросоюз запланировали ряд новых шагов для пресечения обхода антироссийских санкций третьими странами.

«Мы углубляем совместную работу по активному обеспечению соблюдения наших санкций и экспортных ограничений, а также по прекращению и сдерживанию их обхода и компенсации», - сказано в совместном заявлении американского лидера Джо Байдена и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Заявление распространено в пятницу 10 марта по итогам встречи Байдена и фон дер Ляйен, оно доступно здесь на сайте Белого дома.

Сообщается, что США и ЕС намерены помешать оказанию поддержки России в ведении СВО «из любой части планеты, где это будет выявлено».

Ранее американские эксперты Адамс и Соломон проанализировали результаты антироссийских санкций. Авторы пришли к выводу, что принятые против Москвы меры навредили только Западу. Как отмечают аналитики, США и Европа планировали нанести ущерб России, но санкции нанесли более серьезный ущерб экономике западных стран, в то время как Москва справилась с трудностями. На Западе санкции привели к высокой инфляции, нехватке энергоносителей и рецессии.

Напомним, президент России Владимир Путин прокомментировал антироссийские санкции пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло», поскольку это станет шагом к дальнейшей суверенизации страны.

Тем временем посол РФ Анатолий Антонов заявил, что санкции Запада подстегнули в России опережающее импортозамещение.

Как антироссийские санкции аукнулись Западу, читайте здесь на KP.RU. Из-за ограничений против Российской Федерации в Европе закрываются заводы и взлетают цены.