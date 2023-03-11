Экс-глава дипломатии ЕС Эштон признала выдающиеся лидерские качества и уверенность Путина

Экс-глава евродипломатии признала выдающиеся лидерские качества российского президента. Фото: REUTERS

Бывшая руководительница дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон признала, что президент России Владимир Путин обладает выдающимися лидерскими качествами. Об этом Эштон, которая занимала пост главы дипломатии ЕС в 2009-2014 годах, сказала в интервью изданию Politico.

По словам Эштон, у Путина «огромная уверенность в себе». Когда российский президент входит в помещение, всем сразу становится понятно, «что он главный», отметила экс-глава евродипломатии, подчеркнув, что российский лидер хочет, чтобы РФ была «сильной и могущественной».

«И он хочет, чтобы его наследием было то, что он не потерял Украину», - добавила Кэтрин Эштон.

Ранее американский обозреватель Лора Веллингтон проанализировала причины роста популярности президента РФ среди американцев, которые «хотят для США такого лидера, как Путин». По мнению обозревателя, одной из причин являются лидерские качества российского президента, который «заботится о своей стране и своем народе». Вторая причина популярности Путина в США – кризис доверия американцев действующему главе государства Байдену.

Также сообщалось, что американцы пишут в Twitter о желании переехать в Россию после слов Путина о традиционных ценностях. Они согласились со словами президента России о нравственной и моральной деградации Запада.

«Путин — это тот парень, который пришел и сказал: «С нас хватит, Россия поднимется на ноги», - заявил ранее бывший американский разведчик Риттер.