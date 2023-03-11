Бедность в России снизилась до минимума с 1990-х годов

Число россиян, живущих за чертой бедности, сократилось до минимума с 1990-х годов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число россиян, которые имеют доходы ниже границы бедности, за 2022 год сократилось на 0,7 млн. и достигло минимума за последние 30 лет (с 1990-х годов). Об этом свидетельствуют данные Росстата. Сведения о доходах россиян опубликованы на сайте ведомства в пятницу 10 марта.

Сообщается также, что в 2022 году среднедушевые номинальные денежные доходы россиян выросли на 12,4 процента по сравнению с предыдущим годом и составили 45 272 рубля.

Ранее Росстат выяснял, на чем экономят россияне в первую очередь. Оказалось, они предпочитают экономить на непродовольственных товарах. По данным аналитиков INFOLine, в физическом объеме непродовольственный сектор за 2022 год просел на 14,3%. Больше всего скукожились продажи бытовой техники и электроники – почти на треть, а также одежды и обуви – примерно на 20%. Подробности здесь на KP.RU.

Также стало известно, что сильнее всего подорожало в России за год «адских санкций».

Сайт KP.RU сообщал, что президент Владимир Путин распорядился разработать такую программу, которая бы стимулировала россиян откладывать деньги. Причем надолго – например, на пенсию. Но при этом чтобы и доходность этих сбережений была выше инфляции. И гарантии были весомее. Что на этот раз собирается предложить государство россиянам, разбираемся вместе с экспертами.

Тем временем украинцы украли миллиарды рублей у россиян через финансовые пирамиды.