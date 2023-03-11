Помощник Байдена Салливан предостерег Грузию от уклонения от антироссийских санкций

Джейк Салливан предупредил Грузию, что США против участия этой страны в обходе антироссийских санкций Запада. Фото: REUTERS

Вашингтон предупредил Тбилиси о том, что Грузия не должна участвовать в уклонении от антироссийских западных санкций. Об этом сказал во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан предостерег Грузию от помощи каким-либо компаниям в заполнении ниш, возникших в результате антироссийских рестрикций, сказано в сообщении пресс-службы Белого дома, которое доступно здесь.

Ранее США и ЕС заявили о новых шагах по пресечению обхода антироссийских санкций третьими странами. Об этом сказано в совместном заявлении Джо Байдена и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее американские эксперты Адамс и Соломон проанализировали результаты антироссийских санкций. Авторы пришли к выводу, что принятые против Москвы меры навредили только Западу. Как отмечают аналитики, США и Европа планировали нанести ущерб России, но санкции нанесли серьезный ущерб экономике западных стран, в то время как Москва с легкостью справилась с трудностями. На Западе санкции привели к высокой инфляции, нехватке энергоносителей и рецессии.

Как антироссийские санкции аукнулись Западу, читайте здесь на KP.RU. Из-за ограничений против Российской Федерации в Европе закрываются заводы и взлетают цены.