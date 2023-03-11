Расчет российского миномета «Торнадо Г» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны показало видео работы "кочующего миномета". Фото: кадр из видео.

Российские военные используют так называемые «кочующие минометы» для нанесения ударов по противнику в ходе специальной военной операции. Видео работы «кочующего миномета» опубликовала пресс-служба Минобороны РФ на официальном сайте оборонного ведомства.

Речь идет о реактивной системе залпового огня «Торнадо-Г», преимущество которой состоит в том, что для стрельбы из нее не требуется специальной подготовки позиции. Используются 120-миллиметровые минометы.

На видео «Торнадо-Г» выдвинулся на позицию и уничтожил наблюдательный пост ВСУ.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО российские военные применяют ракету Р-37М, вероятность поражения целей которой составляет почти единицу. Речь идет о новой авиационной ракете класса «воздух-воздух», которая может лететь со скоростью, в шесть раз превышающую скорость звука и обладает уникальными характеристиками по дальности поражения и высотному диапазону.

Тем временем американский ветеран-инструктор украинских военных заявил, что у России еще много сюрпризов для ВСУ.

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