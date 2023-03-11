Зеленский наложил санкции на «Спортлото»

Зеленский ввёл санкции против "Спортлото". Фото: REUTERS

Президент Украины ввел санкции против «Спортлото» и российских букмекерских контор. Об этом пишут украинские СМИ в пятницу 10 марта, ссылаясь на соотвествующий указ Владимира Зеленского.

Сообщается, что кроме российского оператора государственных лотерей «Спортлото» под украинские рестрикции попали букмекерские конторы «Спортбет», «Бетсити» и ряд других. Всего новые антироссийские санкции, введенные на Украине, коснутся 120 физических лиц и 287 юридических.

Также Зеленский поручил премьеру Шмыгалю проработать возможность переименовать Россию в Московию после того, как соответствующая петиция на сайте Зеленского набрала 25000 голосов.

Как антироссийские санкции аукнулись Западу, читайте здесь на KP.RU. Из-за ограничений против Российской Федерации в Европе закрываются заводы и взлетают цены.

Напомним, президент России Владимир Путин прокомментировал антироссийские санкции пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло», поскольку это станет шагом к дальнейшей суверенизации страны.

Тем временем посол РФ Анатолий Антонов заявил, что санкции Запада подстегнули в России опережающее импортозамещение.