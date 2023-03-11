Что произошло в ночь на 11 марта

Республиканцы раскритиковали Байдена за "расточительный" проект бюджета США. Фото: REUTERS

Представители республиканской партии раскритиковали предложенный президентом США Джо Байденом проект бюджета, предусматривающий дефицит почти в два триллиона долларов на фоне госдолга страны в 31 триллион. В бюджете предусматриваются самые высокие со времен Второй мировой войны военные расходы. Также предполагается повысить налоги для обеспеченных американцев и увеличить за их счет выплаты в государственный пенсионный фонд и на медицинскую помощь пожилым.

Полиция ФРГ задержала человека, который захватил заложников в аптеке в городе Карлсруэ и некоторое время удерживал их, требуя миллион евро в качестве выкупа. О личности задержанного ничего не сообщается. По предварительным данным, заложники не пострадали.

В Подмосковье в пятницу 10 марта загорелся цех по производству пластика, площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров, на горящем здании обрушилась крыша.

Британцы осудили план своего премьера Риши Сунака продолжить поставки оружия Украине и призвали к решению конфликта дипломатическим путем, чтобы избежать дальнейших жертв и разрушений.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю изучить возможность переименования России в Московию после того, как соответствующая петиция на сайте украинского лидера набрала 25000 подписей. Зеленский указал на необходимость привлечь к этой работе научные учреждения.

Число россиян, которые имеют доходы ниже границы бедности, за 2022 год сократилось на 0,7 млн. и достигло минимума за последние 30 лет (с 1990-х годов). Об этом свидетельствуют данные Росстата. Сообщается также, что в 2022 году среднедушевые номинальные денежные доходы россиян выросли на 12,4 процента по сравнению с предыдущим годом и составили 45 272 рубля.

Прямое вовлечение западных стран в украинский конфликт может привести к третьей мировой войне и ядерной катастрофе. Такое развитие событий предрек американский политик Джеффри Янг в случае введения войск НАТО на территорию Украины. Политик назвал «безумием» предполагаемое введение войск НАТО на Украину.

Россия может преподнести еще «много сюрпризов» в ходе специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал американский ветеран с 26-летним стажем, который тренирует бойцов ВСУ на украинской территории.

Президент Украины ввел санкции против «Спортлото» и российских букмекерских контор. Об этом пишут украинские СМИ в пятницу 10 марта, ссылаясь на соответствующий указ Владимира Зеленского. Сообщается, что кроме российского оператора государственных лотерей «Спортлото» под украинские рестрикции попали букмекерские конторы «Спортбет», «Бетсити» и ряд других. Всего новые антироссийские санкции, введенные на Украине, коснутся 120 физических лиц и 287 юридических.

Украина получила три меча и каменный топор от таможенных органов Соединенных Штатов. Торжественная церемония передачи мечей и топора состоялась утром пятницы 10 марта в посольстве Украины в США в торжественной обстановке.