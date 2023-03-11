Конгрессмен Мултон заявил, что США желают России «не слишком тяжелого» поражения на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член палаты представителей, демократ от штата Массачусетс Сет Мултон завил, что Вашингтон желает России «не слишком тяжелого» на Украине, а также США стремятся к сохранению устойчивости в мире. Такое заявление политик сделал в беседе с Люком Коффи из Института Хадсона - аналитического центра, финансирующий правительство нескольких стран Североатлантического альянса.

Мултон заявил, что не знаю, как падение российского правительства скажется на стабильности мира. «К примеру, я говорю о распространении ядерного оружия. Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим», - заявил политик.

Конгрессмен отметил, что Вашингтон не стремятся уничтожать Россию, призвав администрацию президента США увеличить поставки военной помощи Киеву, в том числе нарастив передачу боеприпасов к тяжелой артиллерии, а также танков.

Напомним, ранее Вашингтон сообщил о передаче Украине пакета военной помощи на 500 млн долларов.