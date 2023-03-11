Business Insider: танкер под флагом Греции провел неделю у мест взрывов на «Северных потоках» Фото: REUTERS

За несколько дней до взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» недалеко от этого места стоял 182-метровый танкер под греческим флагом. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на аналитика Оливера Александера.

По его словам, танкер Minerva Julie плыл на восток от Роттердама, но 6 сентября 2022 года встал в акватории Балтийского моря, где простоял несколько дней - до 12 сентября, при этом попеременно простаивая и кружа над двумя трубопроводами. Позже судно отправилось в Таллин, а потом встало на якорь в Санкт-Петербурге уже 18 сентября.

Представитель Minerva Julie подтвердил его местоположение в данный период, отметив, что танкер находился в данном месте семь дней, ожидая следующих инструкций по рейсу, что является «стандартной практикой судоходства». Данных о том, связывались ли с ним следователи, представитель не передал.

Оливер Александер не утверждает, что греческий танкер был участником диверсии, но заявляет, что экипаж так или иначе может дать показания, способные помочь в расследовании.

Напомним, накануне Spiegel написало о том, что организаторы диверсий на «Северных потоков» арендовали парусную яхту «Андромеда», которая приписана к Бреге на острове Рюген.