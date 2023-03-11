Глава Верховного суда России прокомментировал выход страны из-под юрисдикции ЕСПЧ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) никак не отразился на ситуации с правосудием. Такое заявление сделал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

«Как справлялись, так и справляемся. У нас самостоятельный суд, независимый. Помните, и в те годы мы не всегда соглашались», - заявил глава ВС России на полях совещания председателей верховных судов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Дели.

Лебедев заявил, что Москва «не отреклась» от общепризнанных принципов, а также норм международного права. Главной задачей он назвал то, чтобы судейский корпус в стране был беспристрастным, высокопрофессиональным, а также честным. «И все будет работать для человека», - добавил глава ВС России.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России, которые вступили в силу после 15 марта 2022 года. Соответствующие постановления ЕСПЧ перестали быть основанием для пересмотра решений, вынесенных российскими судами.