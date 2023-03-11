Великобритания призвала спонсоров Олимпиады выступить против допуска россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лондон направил письмо крупнейшим спонсорам Олимпийских игр 2024 года, призвав их оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) для того, чтобы российских и белорусских спортсменов не допустили на игры в Париже даже в нейтральном статусе. Об этом пишет британская The Guardian.

«Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены, и мы полны решимости действовать ... России и Беларуси нельзя позволять использовать спорт в своих пропагандистских целях», - приводит издание текст письма министра культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер.

Письмо было направлено британским подразделениям таких компаний, как Visa, Intel, Samsung, Coca-Cola, а также других партнеров МОК.

Напомним, Олимпиаду в 2024 году состоится в Париже. На данный момент реализовано уже свыше 3 миллионов билетов. Как писал сайт kp.ru, ранее канадская фигуристка выступила за недопуск российских спортсменов на Олимпийские игры,