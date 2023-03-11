Nikkan Gendai: Япония пожалеет о своей антироссийской политике после окончания спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио пожалеет о своей антироссийской политике после окончания специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал бывший дипломат Укэру Магосаки для издания Nikkan Gendai.

«Становиться врагом Москвы после конфликта на Украине слишком опасно. В Японии все еще не понимают ситуацию и до сих пор во всем винят Россию. Призывают к санкциям. Но через пять – десять лет японцы пожалеют о своих нынешних решениях», - сказано в статье.

По его словам, на данный момент на Украине идет сражение между российскими войсками и силами, которые поддерживают США, а также другие страны Североатлантического альянса.

Как отмечается Магосаки, Вашингтон «изменился» и с августа 2022 года военная помощь, предоставляемая Киеву, «резко сократится». По его мнению, все это «еще больше осложнит» положение для Украины. «"Немыслимо, чтобы Россия проиграла", - эта мысль становится очевидной», - добавил он.

Напомним, в конце февраля 2023 года Япония ввела новый санкционные ограничения против российских граждан и организаций. Как писал сайт KP.RU, под ограничения попали 48 человек.