Экс-разведчик США спрогнозировал срок поражения Украины

Экс-разведчик США Риттер спрогнозировал поражение Украины летом 2023 года Фото: REUTERS

Киев может потерпеть окончательное поражение уже летом этого года. Такие прогноз дал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Запад ничего не может сделать с нехваткой боеприпасов, как бы ни пытались. Этим летом у Украины кончатся боеприпасы и когда это произойдет все будет кончено», - сказал бывший разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер также сообщил, что российские солдаты, в отличие от украинских военных, используют в зоне проведения специальной военной операции современное вооружение.

Напомним, ранее, 8 марта, Риттер заявил, что украинский конфликт входит в свою завершающую стадию, в ходе которой российские военные раздробят на части логистические цепочки Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, одной из ключевых целей армии России является «стирание в порошок» украинских войск.