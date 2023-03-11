В Европарламенте заявили о намерении США рассорить Европу с Китаем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон и Североатлантический альянс намерены вбить клин между Европой и Пекином. Такое заявление в субботу, 11 марта, сделал депутат Европарламента Мик Уоллес.

«США и НАТО убеждают Евросоюз, что Китай является угрозой его безопасности - Китай, который за 40 лет не сбросил ни на кого бомбу. Штаты пытаются вбить клин между Китаем и Европой - и, если мы пойдем по этой дорожке, Боже, спаси Европу. Боже, спаси нас всех», - сказано в сообщении, которое депутат опубликовал в своем Twitter.

Напомним, во вторник, 7 марта, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Вашингтон объявляет о намерении сдерживать Пекин, тем самым повышая угрозу прямой конфронтации. Глава внешнеполитического ведомства назвал все заявления США о нежелании конфликта с Китаем лживыми и равносильными призывам не реагировать на клевету, а также провокации с американской стороны.