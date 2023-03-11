Полиция Дании разыскивает лодку по делу о взрывах на "Северных потоках"

Полиция Дании провела поиск яхты, подозреваемой в подрыве "Северных потоков" Фото: REUTERS

Агентство Reuters сообщило, что полиция Дании проводила розыск лодки, которая могла использоваться при осуществлении подрывов российских газопроводов “Северные потоки”. По словам издания, полицейские искали конкретное судно, которое пришвартовалось у острова Кристиансе архипелага Эртхольмен, находящийся в непосредственной близости от места взрывов.

Остров Кристиансе ранее использовался как военно-морская база и находится под контролем Министерства обороны Дании до сих пор. Датскую полицию интересовали данные о судах, которые заходили в местную гавань с 16 по 18 декабря 2022 года. При сборе данных полиция также опрашивала местных жителей, и собирала данные в порту, но результаты расследования на данный момент полиция решила не разглашать.

Напомним, недавно вышло новое расследование New York Times о диверсии на российских газопроводах. В новом расследование американские чиновники стали подозревать в диверсии “некую проукраинскую группировку”. Автор известного расследования о причастности к взрывам американских спецслужб Сеймур Херш, как и многие другие политики и журналисты, высмеял новое расследование за отсутствие каких-либо источников.