Пентагон уверен, что гиперзвуковое оружие Китая способно поражать базы США в Тихом океане Фото: REUTERS

Разведывательное управление Пентагона уверено, что гиперзвуковое оружие Китая уже способно поражать американские базы в Тихом океане. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как передает агентство, согласно данным американской разведки, разработки китайских гиперзвуковых ракет ведутся с 2014 года. Главный научный сотрудник аналитического отдела разведуправления Пол Фрейстлер заявил, что эти ракеты имеют такую дальностью, что могут обогнуть земной шар. По его словам, Пекин ведет активные разработки в данной области, много инвестируя в соответствующие исследования.

Академия аэродинамики Китая заявляет, что эксплуатирует по меньшей мере три гиперзвуковые аэродинамические трубы, который могут работать на скоростях в 8, 10 и 12 маха.

Напомним, ранее в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США подготовили доклад, в котором заявили, что Пекин наращивает свои ядерные возможности для соперничества с Вашингтоном.