В России выявлен 12 241 новый случай заражения коронавирусом 11 марта 2023 года Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России выявлен 12 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом, в воскресенье, 11 марта 2023 года, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным, которые были представлены Оперативным штабом, за прошедшие сутки было подтверждено 42 летальных исхода, а выписан в связи с выздоровлением 14 481 человек, что на 1,2% меньше по сравнению с минувшей пятницей, 10 марта. Количество госпитализаций также уменьшилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 594 человека, что на 3% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 11 марта 2023 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа за все время пандемии в России выросло до 22 411 108. Жертвами COVID-19 стало 396 549 заболевших, а из больниц выписали 21 758 912 пациента.

Напомним, ранее главный внештатный онколог Минздрава России, академик Российской академии наук (РАН) Андрей Каприн оценил влияние перенесенного COVID-19 на заболеваемость раком. По его словам, что коронавирус не способен вызвать онкологическое заболевание.