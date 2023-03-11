Президент Финляндии заявил, что вопрос передачи истребителей Украине ни с кем не обсуждался Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Финляндии Саули Ниинистё ни с кем не обсуждал вопрос передачи истребителей Киеву. Таким образом в канцелярии президента главы государства отреагировали на заявления премьер-министра Санны Марин о том, что Хельсинки могли бы обсудить вопрос о передаче списанных самолетов Hornet.

«Ниинистё ни с кем не обсуждал этот вопрос», - приводит агентство STT заявление, сделанное в президентской канцелярии.

Ранее премьер Финляндии высказала предположение, что в ходе ее переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 10 марта, «могли бы, наверное, обсудить и Hornet, можно ли будет их передать … и какая дополнительная подготовка требуется».

Тем временем, министр обороны Антти Кайкконен в интервью газете Iltalehti сказал, что не знал, что глава правительства намерена говорить об истребителях, отметив, что Хельсинки по-прежнему нуждается в данных самолетах в ближайшие несколько лет.

Напомним, ранее Ниинистё заявил, что Хельсинки не собираются раскрывать данные о своей военной помощи Киеву, поскольку тогда Москва может узнать, какое оружие имеется у Финляндии, а какого больше нет.