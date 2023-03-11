В Великобритании попугай насмотрелся боевиков и начал ругаться матом

После полугода обитания в пабе Луи вдруг заговорил. Да еще как. Но исключительно матом

Хозяин одного из пабов в британском Шеффилде приобрел африканского серого попугая по кличке Луи.

Африканские серые попугаи хорошо имитируют звуки. Но Луи раньше жил в большой семье. И все, чему он смог научиться там – это лишь имитация детского смеха, а также звук музыкальных детских игрушек.

После полугода обитания в пабе Луи вдруг заговорил. Да еще как. Но исключительно матом.

Расширение лексикона птицы связали с беспрерывным просмотром боевиков, которые крутят в пабе чуть ли не круглосуточно.

Все бы ничего, но Луи стал делиться своими новыми навыками с посетителями питейного заведения, на которых без каких-либо причин обрушивает потоки брани.

Телевизор убрали подальше от клетки с птицей, но это не помогло – крепкие словечки намертво засели в голове попугая.

Хозяин заведения пытался поговорить с Луи и даже ругать его. Но и это оказалось бесполезным. Владелец даже посетовал: «Чем больше я его ругаю, тем больше он становится похож на пирата».