Железные дороги ФРГ перестали бесплатно перевозить гуманитарную помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

DB Cargo, грузовое и логистическое подразделение немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, с 1 января 2023 года больше не занимается бесплатной отправкой гуманитарной помощи Киеву. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Как передает издание, причиной отмены является давний спор между компанией и министерством транспорта ФРГ в отношении вопроса финансирования перевозок. Сообщается, что договоренности по поводу бюджетных субсидиях достичь не смогли.

Юридические лица, которые планировали отправить грузы Киеву, теперь будут обязаны полностью оплатить свои перевозку, что составляет до 6 тысяч евро за контейнер. Согласно данным издания, только за прошлый год DB Cargo потратила примерно 5 млн евро на перевозку гумпомощи.

Напомним, сегодня, 11 марта, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска в Артемовске, нарушая международные конвенции перевозят боеприпасы, а также военных на медицинском транспорте.