Firstpost: Пакистан предложил направить Украине купленные ранее у Киева танки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пакистан предложил направить Украине 44 танка Т-80УД, которые Исламабад закупил у Киева в период с 1997 по 1999 год. Об этом пишет индийское издание Firstpost, отмечая, что танки страна готова передать в обмен на военную помощь западных государств.

Сообщается, что Пакистан старается использовать обе стороны украинского конфликта в своих интересах.

Сами власти Пакистана опровергают поставки вооружения Киеву. Ранее СМИ заявляли, что Пакистан через Великобританию поставляет Украине танковые снаряды.

Тем временем, Исламабад закупает крупные партии пшеницы из России. Издание отмечает, что Москва недовольна пакистанской помощью Киеву, ожидая, что страна не будет присоединяться к западным странам.

Напомним, в январе этого года Россия и Пакистан договорились по поставкам нефти. На данный момент страны работают над проектом трубопровода «Пакистанский поток».