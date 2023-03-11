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НовостиПолитика11 марта 2023 10:56

В Крыму ответили на угрозы Киева устроить полуострову “горячий сезон”

Вице-спикер парламента Крыма назвал угрозы Подоляка попыткой “раздуть костер воинственности”
Сергей ЧИКОВ
На Украине накапливается усталость, что вынуждает Киев "раздувать угасающий огонь воинственности"

На Украине накапливается усталость, что вынуждает Киев "раздувать угасающий огонь воинственности"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-спикер парламента республики Крым Владимир Бобков назвал недавние заявления советника Киева Михаила Подоляка о грядущем “горячем сезоне” в Крыму попыткой раздуть затухающий костер воинственности на Украине. По словам Бобкова, подобные заявление предназначены для внутреннего потребителя.

Бобков считает, что таким образом Подоляк пытается разжечь угасающее в украинском обществе желание продолжать боевые действия. Он отметил, что враждебность высказываний Киевских властей будет увеличиваться из-за накопления общественной усталости и нежелания продолжать конфликт.

Также Бобков отметил, что в Крыму проведен ряд мер по укреплению оборонительных рубежей и обеспечена безопасность с точки зрения воздушных угроз.

Напомним, недавно в офисе Зеленского допустили возможность контрнаступления ВСУ через два месяца, а его советник пригрозил устроить в Крыму “горячий сезон”, и заявил, что к Украине нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом.

Коллега Бобкова Михаил Шеремет пообещал Подоляку и всем его сподвижникам “эксклюзив в виде тюремной камеры” в Крыму.