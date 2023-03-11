В Крыму ответили на угрозы Киева устроить полуострову “горячий сезон”

На Украине накапливается усталость, что вынуждает Киев "раздувать угасающий огонь воинственности" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-спикер парламента республики Крым Владимир Бобков назвал недавние заявления советника Киева Михаила Подоляка о грядущем “горячем сезоне” в Крыму попыткой раздуть затухающий костер воинственности на Украине. По словам Бобкова, подобные заявление предназначены для внутреннего потребителя.

Бобков считает, что таким образом Подоляк пытается разжечь угасающее в украинском обществе желание продолжать боевые действия. Он отметил, что враждебность высказываний Киевских властей будет увеличиваться из-за накопления общественной усталости и нежелания продолжать конфликт.

Также Бобков отметил, что в Крыму проведен ряд мер по укреплению оборонительных рубежей и обеспечена безопасность с точки зрения воздушных угроз.

Напомним, недавно в офисе Зеленского допустили возможность контрнаступления ВСУ через два месяца, а его советник пригрозил устроить в Крыму “горячий сезон”, и заявил, что к Украине нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом.

Коллега Бобкова Михаил Шеремет пообещал Подоляку и всем его сподвижникам “эксклюзив в виде тюремной камеры” в Крыму.