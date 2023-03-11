Макрон выразил намерение поддержать контрнаступление ВСУ весной 2023 года Фото: REUTERS

Депутат парламента республики Крым Леонид Ивлев раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его намерения помочь вооруженным силам Украины в контрнаступлении. Ивлев напомнил лидеру Франции о том, как русская армия разгромила непобедимую армию Наполеона и вошла в Париж.

Также парламентарий заметил, что в следующем году исполнится 210 лет с момента, как русская армия зашла в столицу Франции. По его словам, армия Наполеона тогда казалась непобедимой, однако, благодаря единству всего российского народа, Россия смогла одолеть его. Депутат призвал Макрона изучить эту историю, и смириться с тем, что Россия может победить любую, даже самую мощную армию.

В заключение Ивлев сказал, что взятие Парижа русскими войсками изменило ход истории, сделав Россию самой мощной и справедливой страной.

"Мы обязаны возродить память об этом подвиге народа, а Макрон пусть помнит уроки истории. Заучит наизусть и никогда впредь не ошибается", — заявил депутат РИА Новости.

Как писал ранее сайт KP.RU, власти Франции вместе с Великобританией намерены помочь Украине начать планируемое ВСУ контрнаступление. Об этом 10 марта 2023 года заявил французский лидер Эммануэль Макрон.