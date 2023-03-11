Антикоррупционный центр Молдавии изъял 240 тысяч долларов у оппозиционной партии «Шор» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и Антикоррупционной прокуратуры (АП) изъяли свыше 240 тысяч долларов во время обысков, которые состоялись в четверг, 9 марта, по делу о незаконном финансировании Партии «Шор».

«Национальный антикоррупционный центр … завершил процесс проверки денег, обнаруженных и изъятых в ходе обысков 9 марта по уголовному делу о незаконном финансировании Партии "Шор". В результате окончательная сумма достигла 4 560 719 леев», - сказано в релизе пресс-службы НАЦ.

Прокуратура Молдавии заявила, что данные средства предназначались для оплаты транспортировки протестующих в Кишинев, но при этом не уточняла, почему деньги назвали «незаконными», а также что именно в данном случае является незаконным.

Напомним, в феврале этого года, президент Молдавии Майя Санду объявила о готовившейся попытке изменения конституционного строя в республике и обвинила в этом оппозиционные силы. Глава государства также призвала парламент как можно быстрее подготовить проект, который даст спецслужбам «возможность бороться с соответствующими рисками».

В тот же дань вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер обвинила президента Молдавии в попытке узурпации власти.