Видео извержения вулкана Мерапи на острове Ява в Индонезии появилось в сети Фото: REUTERS

Видео извержения вулкана Мерапи в Индонезии на острове Ява появились в Сети.

На кадрах можно увидеть клубы черного дыма, которые заволакивают небо, скрывая также саму гору, на которой расположен вулкан.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 11 марта национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий сообщило, что извержение вулкана Мерапи произошло на острове Ява, заявив также, что в результате извержения потоки лавы растеклись на расстояние до 1,5 км от кратера.

Уровень опасности повысили до третьего из четырех уровней по принятой в стране классификации извержений. Жителям близлежащих районов запретили приближаться к территории Мерапи на расстояние до 7 км.

Напомним, в Индонезии находится примерно 130 вулканов. Мерапи считается одним из самых активных, а его высота достигает 2 910 метров.