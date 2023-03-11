Красной дорожки на «Оскаре» не будет впервые с 1961 года Фото: REUTERS

Впервые с 1961 года не будет красной ковровой дорожки на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает AP News, уточняя, что в этом году организаторы предпочли оттенок шампанского.

В последние десятилетия ковровая дорожка на премии «Оскар» всегда была красной, но менялись лишь оттенки. Решение поменять цвет на светлый приняла креативный консультант Лиза Лав. Как заявили организаторы конкурса, они хотели превратить мероприятие в вечернее, указав на несоответствие между тем, что гости прибывают туда в элегантных нарядах днем.

«Я думаю, что решение сделать ковровую дорожку цвета шампанского показывает, насколько мы уверены в том, что на премии не прольется кровь», - заявил ведущий мероприятия Джимми Киммел.

Напомним, в этом году фильм «Выход» (Haulout) якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых попал в число номинантов на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».