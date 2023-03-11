The Hill назвал три ошибки Запада, которые приведут к его провалу на Украине

В США нашли три причины, по которым Запад может проиграть в украинском кризисе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист Стивен Блэнк назвал три причины, которые могут стать фатальными для западных стран, участвующих в конфликте на Украине. По мнению Блэнка, у Запада нет четкой стратегии, присутствует страх триумфа, и нет желания публично агитировать за победу Украины. Свое мнение автор выразил в статье для издания The Hill.

По мнению автора, лидеры стран Запада в последнее время стали чаще проявлять скептицизм как по поводу возможности победы Украины, так и по необходимости этой победы. Автор отмечает, что на фоне общественной поддержки Киева, подобные заявления воспринимаются как "всепроникающий страх перед украинской победой".

Блэнк считает, что последствия своей нерешительности на Западе увидят очень скоро. По его мнению, ВСУ в ближайшее время окончательно отступят из Артемовска, а обещанное весной наступление Киеву придется отложить из-за задержки поставок обещанного оружия.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что коалиция США по поддержке Украины рискует распасться из-за усталости американских налогоплательщиков. Среди причин усталости многие эксперты также называли отсутствие четких заявлений и нерешительность властей.