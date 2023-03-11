Кулеба обвинил организаторов «Оскара» в лицемерии из-за отказа Зеленскому в выступлении на церемонии Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ организаторов кинопремии «Оскар» Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии, назвал их «лицемерами», заодно упрекнув в ханжестве и излишней роскоши. Об этом он заявил в беседе с немецким изданием Bild.

По мнению Кулебы, если организаторы кинопремии устраивают церемонию вручения наград фильмам, посвящённым вооружённым конфликтам, но не хотят слушать «настоящую историю», то они - «лицемеры», которые якобы восседают в дорогих одеждах и бриллиантах, пьют элитное шампанское, и с ними «что-то не так».

Ранее KP.RU сообщал о том, что Зеленскому вновь, уже во второй раз, отказали в выступлении на церемонии вручения «Оскара». Причиной для отказа стало то, что по мнению продюсера церемонии Уилла Пэкера, Запад волнуют украинцы только потому, что они «белые», в то время как проблемы цветных людей якобы игнорируются.