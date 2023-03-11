Протоиерей Павленко заявил об изъятии украинскими силовиками икон с царской семьёй у УПЦ

Киев натравил украинских силовиков на Украинскую православную церковь Фото: Иван МАКЕЕВ

Киев натравил украинских силовиков на Украинскую православную церковь (УПЦ), с целью провести обыски во всех монастырях и изъять иконы, на которых изображена царская семья Романовых. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал протоиерей Андрей Павленко, настоятель Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске.

Настоятель отметил, что ко многим священнослужителям на Украине начали приходить силовики. Они переворачивают святые дома вверх дном, в поисках любых предметов, посвящённых семье царственных мучеников. Книги, иконы, символика - всё это изымается, а иногда даже уничтожается на месте.

При этом Павленко подчеркнул, что силовики вешают на священнослужителей, у которых нашли такие предметы, ярлык неблагонадёжных, очерняя их таким образом в глазах общества и местной власти, а заодно и «беря на карандаш».

Ранее KP.RU сообщал о том, что монахам УПЦ в Киево-Печерской лавре украинские власти поставили ультиматум. Священнослужители должны покинуть монастырь до 29 марта, иначе их выведут оттуда силой.