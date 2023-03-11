В МВФ оценили шансы Молдавии выйти из кризиса раньше других стран Европы Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер считает, что Молдавия может выйти из общеевропейского кризиса немного раньше, чем все остальные страны, за счёт того, что республика столкнулась с инфляцией также раньше других. Об этом он заявил в эфире молдавского интернет-телеканала RliveTV.

Каммер отметил снижение экономического роста по всей Европе, однако в Молдавии были зафиксированы положительные сдвиги - инфляция в стране начала постепенно снижаться. Это свидетельствует о том, считает глава МВФ, что республика выйдет из кризиса раньше других.

Это стало возможно, подчёркивает Каммер, благодаря тому, что Молдавия раньше прочих приняла соответствующие меры, необходимые для борьбы с ростом инфляции. Например, там уменьшили базовую ставку на 3 %, до 17 % годовых. Пик инфляции в Молдавии, по мнению представителей местного Нацбанка, был преодолён в октябре 2022 года, когда инфляция составила 34 %.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Молдавии установили значения основных валют. Так, например, евро подешевел на 18 банов, составив 19,84 леев, а российский рубль в республике стоит 24 бана.